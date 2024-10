Serafini: "Bisogna ricordare cosa è successo nei primi 180 minuti: ci vuole continuità"

vedi letture

Serata importante per il Milan che oggi scende in campo per la terza volta in questa stagione in Champions League. I rossoneri sfidano a San Siro il Club Brugge e puntano a conquistare i primi punti di questa stagione in Europa dopo due sconfitte in altrettante partite in avvio contro Liverpool e Bayer Leverkusens. Necessaria dunque una vittoria per non complicarsi ulteriormente il cammino. Di questo ha parlato Luca Serafini ospite negli studi di Milan Tv nel pre gara.

Le parole di Luca Serafini: "La Champions di quest’anno è già cominciata. Tu hai avuto dalle prime due partite delle indicazioni molto chiare su cosa devi e cosa non devi fare. Devi trovare l'equilibrio, quella convinzione e determinazione che ti consentono di giocare 90 minuti più recupero: in Champions le partite non finiscono mai, più che in campionato. Ci vuole continuità, bisogna ricordare cosa è successo nei primi 180 minuti".