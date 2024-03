Serafini commenta Pioli: "Ha fatto 5 anni importanti nel Milan, ma sa anche lui che la società si sta guardando intorno"

vedi letture

Intervenuto quest'oggi come ospite nel canale Youtube del noto giornalista e tifoso rossonero, Carlo Pellegatti, questo l'interessante commento di Luca Serafini, giornalista e opinionista sportivo. Vi riportiamo così un breve estratto delle sue parole riguardanti il percorso di Pioli nel Milan.

Pioli ha fatto 5 anni importanti in rossonero: "la vita dell'allenatore è spesso complicata, lo sa bene Stefano Pioli, che secondo me è stato protagonista di 5 anni importanti con il Milan, anche gli ultimi 15 mesi sono stati costruttivi nonostante le molte difficoltà tra infortunati e giocatori non all'altezza. Pioli ha saputo correggere molte cose, dai moduli alla simbiosi sempre in evoluzione con la propria squadra. In tutta onestà, Stefano mi sembra una persona lucida, che ha attraversato momenti particolari. Cosa farei io? Andrei a scadenza, ma lo sa anche lui che la società si sta guardando intorno, aspettando questo finale di stagione per poi prendere una decisione definitiva".