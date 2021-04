Serafini: "Conoscendo meglio Pioli ho scoperto una persona feroce e determinata"

Intervenuto a Milan TV prima di Parma-Milan il giornalista Luca Serafini ha parlato così di Mister Pioli: "Ho conosciuto un allenatore e una persona sorprendente, non ci conoscevamo molto prima del Milan. Ho scoperto una persona feroce e determinata come non aveva mai dimostrato in carriera. Nel suo curriculum aveva il secondo anno in cui faceva meno bene, nello scetticismo di qualche tifoso c’era sempre questa osservazione. Pioli sta crescendo con la squadra e la società. È una proprietà e una dirigenza giovanissima. Maldini è da poco che inizia a muoversi in una certa maniera, Pioli è la prima volta che gioca ad alti livelli. Trovo geniale la mossa di rinunciare al progetto Rangnick, la società si è accorta che non avrebbe avuto senso smontare il cocktail che si era venuto a creare tra squadra, Pioli e Maldini".