Serafini: "Contro lo Spezia vittoria sporca e tre punti pesantissimi. Il gol di Maldini è leggenda"

Il giornalista Luca Serafini, presente negli studi di Milan TV al termine di Spezia-Milan, ha commentato così la vittoria dei rossoneri sul campo della squadra ligure: "Il gol di Maldini è più che storia, è leggenda. Nella storia del calcio non c’è un nonno, un figlio e un nipote che abbiano segnato un gol nella stessa squadra. Ha un sapore di incoraggiamento non per le doti, oggi Daniel ha sofferto come tutti gli altri, ma entra nella leggenda. È una stirpe, una dinastia che nessun altro club al mondo può vantare e dobbiamo tenercelo stretto. La vittoria di Spezia è una vittoria non sporca, ma sudicia, quasi lurida. Sono quelle vittorie che ti capitano in campionato in una situazione difficoltosa per merito dell’avversario e per un po’ di stanchezza anche della nostra squadra che ha un po’ sofferto: poteva raddoppiare, poteva subire, poteva andare sotto… è stata una partita complicata. Però questi sono punti pesantissimi, quando vinci partite di questo genere, lo Spezia ha pareggiato con due rimpalli ma meritavi, e tu la riacciuffi con i cambi, è segno che la rosa funziona bene ed è segno anche che qualcuno va in difetto di ossigeno come è successo a Giroud e a Rebic nel primo tempo. Sono tre punti pesanti e non capiterà solo al Milan: anche Inter e Napoli avranno le loro vittorie sporche. Tre punti pesanti accompagnati ancora una volta da un pubblico eccezionale”.