Serafini dopo la Hall of Fame: "Un Milan che non c'è più e deve tornare: non si può vivere solo di ricordi"

Il Milan festeggia il suo 125° anniversario e la prima celebrazione riguarda l'iserimento nella Hall of Fame di tre ex campioni del passato rossonero come Franco Baresi, Filippo Inzaghi e Marco van Basten. Applauditissimi da tutti i tifosi presenti allo stadio che però, tramite uno strisicone della Curva Sud, hanno espresso il loro parere: "Rendiamo onore ai nostri campioni, simboli di un Milan che non esiste più". Un pensiero con cui è d'accordo il giornalista Luca Serafini che è intervenuto a Milan Tv.

Le parole di Luca Serafini: "Sono simboli di un Milan che non esiste più e spero che un giorno torni a esistere, con certi campioni, con ambizione, con certe vittorie. Ci vogliono uomini forti, a tutti i livelli. Bisogna lavorare molto tutti insieme e in armonia, che vuol dire dirsi le cose in faccia. Quello è un Milan che non c’è più e che deve tornare: il Milan non può vivere solo di ricordi e di storia".

- Le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp. Sportiello, Torriani, Calabria, Morata, Okafor, Theo Hernnadez, Tomori, Pavlovic, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda. All. Paulo Fonseca.

GENOA (3-5-1-1): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Miretti; Pinamonti. A disp. Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Maracndalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All. Patrick Vieira.