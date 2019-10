Serafini: "Dzeko da espulsione su Musacchio, ma la società Milan è muta"

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan TV dell'episodio tra Musacchio e Dzeko nel primo tempo, con il bosniaco che ha preso per il collo l'argentino: "Quello di Dzeko è un fallo di reazione a palla lontana, da regolamento è espulsione. Non ci sono santi, lo spinge per il collo e lo butta per terra. Il guardalinee dovrebbe vedere questo episodio e richiamare l'arbitro. Purtroppo la società Milan è muta, in questo episodio così come in tante altre occasioni. Tutte le domeniche ci sono pesi e misure diverse. In questo momento è più leggero sbagliare nei confronti del Milan".