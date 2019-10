Serafini: "Elliott e Gazidis ascoltino Boban e Maldini: serve esperienza. E Ibra..."

Il giornalista Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Milan TV del momento in casa rossonera: "Io penso che Elliott e Gazidis, che hanno investito tanto su Maldini e Boban, li debbano ascoltare dal punto di vista tecnico. Ogni anno ci vuole l'inserimento di 2-3 giocatori esperti, che non significa necessariamente vecchi. Mai nessun altro come Ibrahimovic nel dicembre 2018 sarebbe servito a questa squadra, perchè Zlatan non ci sta a perdere. Se non hai leader, i mediocri portano nella loro spirale anche quelli bravi. Quando il Milan andava male una volta, non serviva l'intervento di società o allenatore. La squadra risolveva i problemi all'interno".