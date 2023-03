Serafini: "Fallo su Bennacer? È rigore. Non so cosa abbiano visto al Var"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sulla gara pareggiata contro la Salernitana: "La differenza bisogna farla sul campo, anche con il nuovo modulo il Milan porta meno uomini in area di rigore. Non puoi solo appoggiarti su Giroud e Leao. Il Milan ha commesso tanti errori tecnici contro la Salernitana, che non ha rubato nulla. Il fallo su Bennacer è da rigore. Non so cosa abbiano rivisto al VAR. Ad Udine adesso devi vincere, altrimenti diventa davvero complicato".