Serafini: "Gli americani vanno dritti per la loro strada, non gli interessano critiche o contestazioni"

Il giornalista tifoso rossonero Luca Serafini, da sempre molto vicino alle vicende legate al Milan, è stato ospite nel pomeriggio di domenica del canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il tema principale della conversazione tra i due colleghi è stato quello relativo alla suggestione di un ritorno in rossonero di Adriano Galliani, in veste di consigliere. A margine, però, c'è stata anche la possibilità di parlare del calciomercato rossonero e della proprietà milanista. Un estratto delle dichiarazioni di Serafini.

Le parole di Luca Serafini sula differenza tra proprietà italiane e americane: "Elliott o RedBird sono questi e non li cambi. Li puoi contestare e li puoi criticare ma sono questi. Quando hanno presentato Ranieri alla Roma, lui ha detto che noi italiani siamo verticali e che gli americani sono orizzontali. Verticali vuol dire che hai degli up and down di umore, entusiasmo; gli americani invece vanno dritti per la loro strada, non gli interessano le contestazioni o le critiche, gli scivolano via. Gli americani hanno il loro obiettivo e lo perseguono a qualsiasi costo. Tu ti puoi dibattere ma vanno avanti in quella direzione lì, con i loro uomini e le loro strategie".