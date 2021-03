Serafini: "I giocatori che sono al Milan evidentemente sono da Milan"

Il giornalista Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel pre partita di Hellas Verona-Milan, ha parlato così delle seconde linee dei rossoneri chiamate oggi a sostituire i titolari: "Abbiamo Dalot che è una finestra aperta. Avevo decantato le sue potenzialità ad inizio stagione, le sue prime uscite mi sono piaciute tutte. Poi ad un certo punto si è perso via, sia a sinistra che a destra. La Serie A è un campionato difficile. Abbiamo Meite e Kessie che ricordano Bakayoko e Kessie, che Gattuso chiamava i due dobermann davanti la difesa. Meite non sta facendo male nelle ultime uscite però è molle negli interventi. Davanti abbiamo giocatori che hanno sempre tanta buona volontà. Krunic, al netto di quell’errore contro il Celtic, al Milan in questi due anni non ha mai sfigurato. Leao è il solito. È vero che contro l’Udinese è difficile, però devi trovare alternative e idee, devi andare a cercare la palla. Non devi passeggiare in cerca degli eventi. Però i giocatori che sono al Milan evidentemente sono da Milan".