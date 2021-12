Serafini: "I rossoneri hanno finito i bonus da usare in questo girone d'andata"

Luca Serafini, intervenuto nel pre gara di Milan-Salernitana ai microfoni di Milan TV, ha parlato del match che i rossoneri giocheranno fra poco dicendo: “Il Milan ha finito i bonus in questo girone d’andata. Ora bisogna fare uno strike perché Napoli e Inter viaggiano forte. La partita di Genova mi ha rinfrancato dopo la randellata presa contro il Sassuolo. Temevo che qualche certezza fosse stata persa dopo le sconfitte di Firenze e contro il Sassuolo, invece sono stato smentito da una squadra che in questi ultimi due anni ha sempre saputo rialzarsi. Gli interpreti cambiano ma lo spartito resta sempre quello. Questa è la base per la continuità”.