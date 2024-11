Serafini: "Il futuro di Leao dipende da Leao. Mi sembra che a Madrid abbia metabolizzato qualcosa"

Tutto pronto alla Unipol Domus Arena per la sfida tra Cagliari e Milan, dodicesimo turno del campionato di Serie A e ultima giornata prima della sosta nazionali finale di questo 2024. I rossoneri vogliono dare continuità alla splendida vittoria in Champions League contro il Real Madrid e iniziare a mettere fieno in cascina anche in campionato. Queste le parole di Luca Serafini, giornalista vicino alle cose del Milan, negli studi di Milan TV nel pre partita.

Le parole di Luca Serafini su Rafa Leao: "Io spero che questa situazione che sta vivendo, sia riassunto dalla sua uscita dal campo a Madrid: un'ora splendida per partecipazione. Inutile pretendere che Leao torni o difenda, deve migliorare la qualità offensiva. Leao cerca sempre il gol bello, no devi fare gol e punto. Questa situazione penso che lo stia facendo riflettere, perché il suo futuro dipende da Leao, non da Fonseca o gli opinionisti. Mi sembra che a Madrid abbia metabolizzato qualcosa".