Serafini: "Il Milan è stato in assoluto controllo della partita, persi due punti pesanti"

Luca Serafini, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi sul pareggio contro la Roma: “Il Milan è stato in assoluto controllo della partita, c’è la predisposizione a complicare le partite semplici. Riesce a trovare sempre il modo per soffrire. La Roma ha fatto veramente poco ma ha giocatori che possono fare il colpo. È un pareggio che deve far meditare, ci sono delle cose che si ripetono nel bene e nel male. La squadra ha nel DNA alcune cose di cui non riesce a scrollarsi di dosso. La squadra ad un certo punto è arretrata e non riuscita più a costruire. Abbiamo lasciato due punti pesanti sul campo”.