Serafini: "Mariani ha arbitrato anche all'andata e manca un'espulsione chiara a Lautaro Martinez"

Luca Serafini è intervenuto questa mattina sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il noto giornalista rossonero è tornato a parlare anche degli episodi della gara di andata tra Milan e Inter di Coppa Italia: "Mariani ha arbitrato anche all’andata il derby di Coppa Italia, dove manca un’espulsione chiara di Lautaro che non avrebbe dovuto giocare il ritorno per il piede a martello sul polso di Maignan. E non c’è un rigore per fallo su Giroud".