Serafini: "Nessuna delle tre squadre in testa è stata perfetta quest'anno"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Serafini, intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti all'indomani della sconfitta nel derby, archiviata la delusione della Coppa Italia ha espresso il suo parere sulle tre squadre che si contenderanno lo scudetto da qui a qualche settimana: "Nessuna delle tre squadre di testa è stata perfetta: l’Inter vincerebbe uno Scudetto dopo aver fatto 7 punti in 7 partite e credo non sia mai successo; il Milan vincerebbe uno Scudetto dopo aver perso punti con tutte le ultime in classifica; il Napoli, ha perso molto in casa".