Serafini: "Orsato aveva già deciso prima di andare al VAR, tutta Italia ha visto il fallo"

Luca Serafini, nel post partita di Milan TV, ha commentato la clamorosa e discutibile scelta di Orsato in occasione del 2-0 della Lazio. Il direttore di gara non ha annullato il gol biancoceleste nonostante un fallo chiaro ed inequivocabile, visto anche con l'On Field Review, subito da Calhanoglu ad inizio azione: "È un fallo evidente e chiaro, in queste situazioni non posso che ricordare il rosso dato a Tonali per una situazione molto meno eclatante. Il fallo di oggi andava fischiato e Orsato non l’ha fatto. Dopo quell’episodio ti sgonfi e hai sempre la sensazione che vadano sempre più vicini loro al terzo gol che noi. Orsato ha avuto come al solito il suo atteggiamento inaccessibile, senza contare Inzaghi che all’Olimpico può fare quello che vuole. I nostri errori però sono più gravi di quello di Orsato, che però è comunque grave perché non ti permette di rimanere in partita. Non mi piace però che la squadra si sgonfi, dobbiamo avere il fuoco sempre. Quando subisci questi torti devi incazzarti e reagire, in campo devi tirare fuori tutto quello che hai. Comunque Orsato aveva già deciso già prima di andare al VAR, tutta Italia ha visto che era un fallo sacrosanto su Calhanoglu. Il VAR non serve, tanto gli arbitri fanno come gli pare”.