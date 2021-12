Serafini: "Pellegri è un talento eccezionale che va recuperato mentalmente"

Luca Serafini, noto giornalista italiano, ha parlato di Pietro Pellegri e della sua prima da titolare oggi in maglia Milan contro la Salernitana. Serafini ha detto: “Pellegri è un talento eccezionale dai 6 ai 18 anni quando debutta con il Genoa e su di lui si accendono i riflettori di mezza Europa e infatti lo prende il Monaco per un sacco di soldi. Gli infortuni a Montecarlo lo hanno un po’ inaridito dal punto di vista dell’autostima e adesso il giocatore va recuperato dal punto di vista mentale perché fisicamente c’è. I numeri però Pellegri li ha perché nell’ultima convocazione della Nazionale Under 21 lui è andato”.