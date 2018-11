Serafini: "Perplesso dalle parole di Scaroni, ma lo Scudetto resta una chimera. Higuain vuole andare via? Ho informazioni per dirlo"

Luca Serafini ha parlato ai microfoni di Radio 24, in occasione del programma 'Tutti convocati'. Il giornalista ha analizzato le parole di Scaroni e detto la sua sul presunto malumore di Higuain in rossonero: "Anche io sono rimasto un pochino perplesso dalle parole del presidente del Milan, ma dal punto di vista sportivo può essere semplicemente una battuta. Dal punto di vista dei traguardi è logico che manchi da 7 anni la qualificazione in Champions del Milan e oggi è quella la priorità, mentre lo Scudetto resta una chimera. Il Milan deve valorizzare il brand, il marchio e il bilancio, per poi essere rivendibile. Il tutto passa dalla parte sportiva. Gazidis ha fatto un lavoro incredibile con un club che non vince più niente da 20 anni. Higuain vuole andarsene dal Milan? Io ho fatto prima una valutazione personale, continuando a guardare non soltanto quell'imbarazzante scenata di domenica, che ha inizio con la sua uscita dal campo con il Cagliari, sfogandosi con Castillejo, e che poi si è ripetuta spesso nelle successive partite. L'episodio con la Juve è solo l'esplosione di un nervosismo che covava dentro da tempo. Poi da altri elementi raccolti e ammessi pubblicamente. Massimo Brambati non è uno che regala informazioni e mi ha ripetuto più volte in due trasmissioni diverse, avendo avuto l'informazione dal fratello di Higuain, sul fatto che Gonzalo non si trovi a suo agio in rossonero. E' una condizione che io posso arrivare a capire, Higuain ha realizzato che per 2-3 anni almeno che al Milan di vittorie non se ne parla e che la nazionale non lo chiama più. E quindi è esploso a livello nervoso. E poi da altre informazioni, la formula dell'arrivo al Milan è un prestito oneroso e quindi si troverà una soluzione se questo è il suo desiderio".