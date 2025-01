Serafini prima di Milan-Cagliari: "Adesso c'è da tornare sulla terra, rimboccarsi le maniche, ripartire"

Nel prepartita di Milan-Cagliari, negli studi di Milan TV è intervenuto Luca Serafini per parlare della sfida che aspetta la formazione di Sergio Conceiçao. Queste le sue dichiarazioni:

"Adesso cè da tornare sulla terra, rimboccarsi le maniche, ripartire. Rispetto all'andata il momento è diverso, la situazione è diversa, ed il Cagliari è sempre lo stesso, perché il Milan è riuscito a fare due imprese in quella settimana: vincere a Madrid e resuscitare un Cagliari che non segnava mai. Ha segnato tecnicamente 5 gol al Milan, l'avevi portata a casa, la stavi vincendo, hai rischiato di perderla. È stata la summa di tutto quello che abbiamo visto in questi due anni.

Adesso si cambia, si cambia registro. Io non amo i ritiri punitivi, ma sono sempre stato molto favorevole ai ritiri pre parttia, perché cementano una convivenza, se non altro non ci possono essere distrazioni".