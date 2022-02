Serafini: "Sapevo che con Giroud sarebbe stato tutto diverso"

Intervenuto negli studi di Milan TV, Luca Serafini ha analizzato i tanti gol degli attaccanti in questo inizio di 2022, in particolare di Olivier Giroud, e delle statistiche realizzative dei centrocampisti. Ecco le sue parole: "Sapevo che con Giroud sarebbe stato tutto diverso. L'anno scorso molte partite le abbiamo perse perché mancava l’attaccante d’area. In questa squadra, però, i centrocampisti non hanno il gol nel sangue, a differenza di quello che succede nelle altre squadre, vedi il Napoli. Le opportunità ce le hanno, ma non vengono sfruttate".