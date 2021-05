Serafini: "Se io fossi un ragazzino avrei in camera il poster di Rebic"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV durante "L'Inferno del Lunedì", ha espresso tutta la sua ammirazione per Ante Rebic, giocatore fuori dagli schemi: "Non so, Donnarumma, Ibrahimovic o Romagnoli che è il capitano… Ma se io fossi un ragazzino avrei in camera il poster di Rebic. È come se giocasse sulla spiaggia, fa due gol e va ad abbracciare i ragazzini com’è successo a Lecce col raccattapalle. È nel suo mondo. Il suo girone d’andata è stato falcidiato dagli infortuni, il problema al gomito è stato serio. È un giocatore atipico rispetto a quelli che si vedono. Persino nella sua protesta che gli costa un’espulsione contro il Napoli, ha una frase feroce ma secca".