Serafini: "Se lo Slovan affronta il Sassuolo le prende. Il Milan pertanto stia attento"

Luca Serafini, ospite negli studi di Milan TV, si è proiettato alla sfida contro il Sassuolo in programma questa sera alle ore 21:

"Bisogna fare attenzione per diversi motivi: intanto il Sassuolo ha il DNA di Serie A avendola frequentata a lungo. In secondo luogo: storicamente una rogna. E poi noi una buona squadra di B l'abbiamo incontrata martedì scorso in Champions e siamo riusciti a fare fatica. Secondo me lo Slovan Bratislava dal Sassuolo le prenderebbe. Detto questo il Milan non può avere l'alibi di quelli che giocano meno perché non ce l'hai come problema. E vai in campo con una formazione ovviamente superiore. Sassuolo che va affrontato con grande cautela e concentrazione. Sabato ad esempio mi è piaciuta la prestazione della squadra, capace di rimanere in partita per 90 minuti".