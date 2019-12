Serafini: "Si tratta di una stagione ormai segnata dalla mediocrità"

Nel post-partita di Atalanta-Milan, Luca Serafini ha commentato così la classifica dei rossoneri: "Ormai non è più un discorso di classifica o di Champions. Si tratta di una stagione ormai segnata dalla mediocrità. Al limite puoi recuperare qualche punto per arrivare in zona Europa League, ma cosa vai a fare in Europa League? L'ultima nostra apparizione in questa competizione è stata deprimente".