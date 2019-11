Serafini su Piatek: "Grave involuzione, non riesco a capire il motivo"

In merito alla crisi di Piatek, Luca Serafini ha dichiarato ai microfoni di Sky: "Ha avuto un'involuzione molto grave e non riesco a capire il motivo. Non è fluido e leggero, non gli riesce nessuna giocata. Lui si impegna tanto, è innegabile, su questo non gli si può dire nulla. Un caso Piatek però c'è. Io l'avrei tolto prima per mettere Leao. E' un'involuzione che è iniziata ad aprile e non si è più fermata".