Serafini su Tonali: "La sua è una maturazione importante"

Luca Serafini ha commentato a Milan TV il salto di qualità di Sandro Tonali, uno tra i rossoneri più in forma del momento: “Tonali l’ho visto per due anni di fila a Brescia ed aveva già le qualità di un giocatore fuori dal comune, non di uno bravo e promettente. Aveva una personalità ed un modo di stare in campo diverso da quello degli altri. Ci credevo allora e ci credo molto anche adesso. L’anno scorso qualche dubbio mi è venuto ma la sua maturazione è stata netta e importante”