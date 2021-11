Serafini sul derby: "Il Milan poteva anche vincerlo nel finale, ma pareggio giusto"

Nel post-partita di Milan-Inter, Luca Serafini ha commentato così il pareggio tra rossoneri e nerazzurri: "E' stata una partita con grande tensione, però per me è stato un bel derby. Il Milan ha fatto meglio nel primo tempo, Pioli l'aveva preparata bene, il primo rigore dell'Inter è da rivedere per me. Poi nella ripresa i rossoneri hanno fatto più fatica, ma nel finale ha avuto occasioni importanti per vincere. Il pareggio credo sia giusto alla fine".