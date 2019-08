Serafini: "Troppe cose nuove con giocatori già al Milan dall'anno scorso: conveniva riproporre lo stesso sistema di gioco a questo punto"

Il giornalista Luca Serafini, ospite nel postpartita di Milan Tv, ha parlato così dei rossoneri, sconfitti dall'Udinese: "C’erano in campo giocatori che fanno parte della rosa da due o tre anni ma non si vedono in loro miglioramenti tattici. Non c’è pregresso ma regresso di altri, che fa fatica a trovarsi in campo. Calhanoglu non ha giocato male ma ha avuto poche opportunità quando alzava la testa. Borini era in un ruolo nuovo che non gli si addice. Suso era in una posizione nuova, come Piatek e Castillejo. Troppe cose nuove, a questo punto conveniva riproporre lo stesso sistema dell’anno scorso, visto che gli uomini erano quelli dell’anno scorso”