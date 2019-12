Serafini: "Vittoria meritata. La squadra è viva ma deve segnare di più"

Luca Serafini ha rilasciato queste parole a Milan TV dopo la vittoria dei rossoneri contro il Parma: "Oggi il Milan ha meritato di vincere, ha tirato tanto in porta, si è sentita la mancanza di un vero goleador davanti. Il gol è arrivato in maniera rocambolesca, ma il Milan ha avuto altre occasioni importanti. Conti si è confermato a destra, bene anche Musacchio. La squadra è viva, nelle ultime sette partite si è visto anche il gioco e tiri in porta. Il problema è che i rossoneri segnano pochi gol. La squadra c'è, rischia anche poco, ma non riesce a buttarla dentro".