Sergio Ramos termina la propria avventura con la Spagna: in Nazionale ha giocato 180 partite

Sergio Ramos non giocherà più per la Nazionale spagnola. Il difensore del PSG, con un lungo post condiviso sul proprio profilo Instagram, ha annunciato la fine della propria carriera con la Roja. Non una decisione personale quella dell'ex Real Madrid, bensì proveniente dal nuovo CT Luis de La Fuente. Il commissario tecnico della nazionale spagnola ha infatti comunicato al difensore che non verrà più convocato. Sergio Ramos con la Spagna ha collezionato 180 presenze, vincendo due Europei, un Mondiale e Europeo Under 19.