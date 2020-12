Serie A 20/21, i numeri di Theo Hernandez sono incredibili

Chiunque abbia visto una partita del Milan nell'ultimo periodo difficilmente non è rimasto incredulo davanti alle giocate e alle prestazioni di Theo Hernandez. Decisivo anche ieri sera contro la Lazio con il gol del definitivo 3-2, l'avvio di stagione 20/21 in Serie A del terzino francese è stato pazzesco, come dimostrano anche i suoi numeri.

Theo è il difensore che ha segnato più gol (4), il difensore che ha tentato più conclusioni (19), il difensore che più volte ha trovato la porta (9), il difensore con più dribbling completati (29), e infine il difensore che ha subito più falli (28).