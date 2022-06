Serie A 22/23, tutte le date degli scontri diretti tra le big

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si è entrati nel vivo del sorteggio del calendario della prossima Serie A, con tutti gli scontri diretti tra le big del nostro campionato che sono stati resi noti. Spicca uno Juventus-Milan alla penultima giornata, che potrà essere decisivo anche per la lotta scudetto, ma sono diverse le partite che si giocheranno in una fase delicata del campionato, con le grandi del nostro calcio in lotta per gli obiettivi più nobili della classifica.

Juventus-Roma

Andata: 28/08/2022

Ritorno: 05/03/2023

Lazio-Inter

Andata: 28/08/2022

Ritorno: 30/04/2023

Lazio-Napoli

Andata: 04/09/2022

Ritorno: 05/03/2023

Milan-Inter

Andata: 04/09/2022

Ritorno: 05/02/2023

Milan-Napoli

Andata: 18/09/2022

Ritorno: 02/04/2023

Inter-Roma

Andata: 02/10/2022

Ritorno: 07/05/2023

Milan-Juventus

Andata: 09/10/2022

Ritorno: 28/05/2023

Roma-Napoli

Andata: 23/10/2022

Ritorno: 29/01/2023

Juventus-Inter

Andata: 06/11/2022

Ritorno: 19/03/2023

Roma-Lazio

Andata: 06/11/2022

Ritorno: 19/03/2023

Juventus-Lazio

Andata: 13/11/2022

Ritorno: 08/04/2023

Inter-Napoli

Andata: 04/01/2023

Ritorno: 21/05/2023

Milan-Roma

Andata: 08/01/2023

Ritorno: 30/04/2023

Napoli-Juventus

Andata: 15/01/2023

Ritorno: 23/04/2023

Lazio-Milan

Andata: 22/01/2023

Ritorno: 07/05/2023