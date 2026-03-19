Serie A, 30° giornata: tutte le designazioni arbitrali ufficiali
domani, venerdì 20 marzo, partirà la 30° giornata del campionato di Serien A. Vediamo tutte le designazioni arbitrali ufficiali.
Cagliari - Napoli Venerdì 20/03 H 18:30
Mariani
Bindoni - Tegoni
Iv: Perri
Var: Marini
Avar: Serra
Genoa - Udinese Venerdi 20/03 H. 20:45
Collu
Peretti - Biffi
Iv: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Pezzuto
Parma - Cremonese Sabato 21/03 H. 15:00
Fabbri
Cipressa - Yoshikawa
Iv: Galipo'
Var: Paterna
Avar: Di Bello
Milan - Torino Sabato 21/03 H. 18:00
Fourneau
Rossi M. - Moro
Iv: Doveri
Var: Nasca
Avar: Maresca
Juventus - Sassuolo Sabato 21/03 H. 20:45
Marchetti
Costanzo - Bianchini
Iv: Allegretta
Var: Abisso
Avar: Camplone
Como - Pisa Domenica H. 12:30
Pairetto
Mastrodonato - Fontemurato
Iv: Mucera
Var: Meraviglia
Avar: Di Bello
Atalanta - H. Verona Domenica H. 15:00
Ayroldi
Bercigli - Fontani
Iv: Crezzini
Var: Maggioni
Avar: La Penna
Bologna - Lazio Domenica H. 15:00
Feliciani
Berti - Laudato
Iv: Zanotti
Var: Di Paolo
Avar: Giua
Roma - Lecce Domenica H. 18:00
Sacchi J.L.
Baccini - Zingarelli
Iv: Massimi
Var: Ghersini
Avar: Abisso
Fiorentina - Inter Domenica H. 20:45
Colombo
Bahri - Dei Giudici
Iv: Tremolada
Var: Maresca
Avar: Massa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan