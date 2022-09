Serie A, aperte le votazioni per il miglior giocatore di settembre: c'è Theo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega Serie A, in collaborazione con EA SPORTS, ha aperto le votazioni per il miglior giocatore del campionato del mese di settembre. Tra i cinque giocatori in gara c'è anche un rossonero: Theo Hernandez, terzino titolare del Milan e della nazionale francese. I tifosi potranno votare al link del post social incorporato in calce alla news.