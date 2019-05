Serie A, arrivo a pari punti? Ecco chi va in Champions tra Inter, Atalanta, Milan e Roma

Nel caso in cui Inter, Atalanta, Milan e Roma dovessero chiudere il campionato a pari punti, ecco, in base alla classifica avulsa, chi sarebbero le due squadre che andrebbero in Champions League, come riferisce gazzetta.it:

Inter-Atalanta-Milan-Roma: si qualificano Inter e Milan

Inter-Atalanta-Roma: si qualificano Atalanta e Roma

Inter-Atalanta-Milan: si qualificano Inter e Atalanta

Inter-Roma-Milan: si qualificano Inter e Milan