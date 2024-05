Pastore: "La comunicazione sta mancando. Magari il Milan ha le idee chiarissime, ma non è quello che sembra fuori"

Nel consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Fontana di Trevi', durante la sua sentenza 'Sciopero Milan', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha detto la sua su quanto successo domenica sugli spalti di San Siro durante Milan-Genoa. Queste le sue dichiarazioni.

"Aggiungo un'ultima cosa però: è una contestazione che insomma colpisce questa società perché più debole delle altre, più debole di altri Milan. Il casino che c'è stato e che c'è tutt'ora attorno al nuovo allenatore, magari è un casino totalmente indotto dai media, magari non c'è alcun caso, l'allenatore è stato già scelto, il nome è stato depositato in una cassetta di sicurezza da settimane e deve essere solo svelato a fine campionato. Quindi se così fosse tutto quello che sto per dire non è assolutamente verosimile. Non lo so se è così, il Milan non trasmette, non comunica nulla, c'è una serie di nomi. Ogni settimana c'è un nome nuovo e questo non aiuta il tifoso del Milan ad essere sereno o a essere rassicurato, e né la sua dirigenza fa nulla per dissipare tutto questo. E' chiaro che Pioli andrà via. E' ancora piuttosto presto, siamo ancora ai primi di maggio, però il Milan davvero non parla. Voi direte 'Non è tenuto a parlare', 'Perché dovrebbe parlare Ibrahimovic che non è neanche un dirigente del Milan?', verissimo, non parla Furlani, Scaroni, etc. Perciò secondo me la contestazione di ieri (domenica n.d.r.), come dire, arriva, si insedia in questa situazione di silenzio, incertezza da navigare a vista, per dire 'Visto che ci sembrate un po' confusi, noi ne approfittiamo per dire due cose chiare', la chiarezza che ora sta mancando un po' nella comunicazione del Milan. Nella comunicazione sicuramente si può dire che sta mancando, magari il Milan ha le idee chiarissime, ma non è quello che sembra fuori".