Serie A, Atalanta-Cagliari 5-2

Tre vittorie su tre. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini vince anche davanti al proprio pubblico con uno spettacolare 5-2. Qualche minuto di sbandamento nel secondo tempo, ma nulla di particolare: la Dea porta a casa un'altra vittoria, i gol segnati nelle prime partite di campionato sono ben 13. Nulla da fare per il Cagliari di Di Francesco che deve arrendersi a una super squadra: applausi a scena aperta per un Papu Gomez che ha dimostrato ancora una volta di meritarsi il premio di miglior centrocampista della A. Finisce 5-2, con gli applausi tutti per la banda del Gasp.