Serie A, Beto risponde a Colombo: Udinese-Lecce termina 1-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Pari alla Dacia Arena tra Udinese e Lecce, con i salentini che possono rammaricarsi per i due legni centrati nel primo tempo, che potevano chiudere anzitempo la partita. Si sblocca Beto per i friulani, ma non basta. Colombo per i giallorossi. E le due squadre, da tanto tempo alla ricerca di una vittoria, devono ancora rimandare l'appuntamento.