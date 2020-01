Serie A, biglietti Milan-Juventus: apre la fase dedicata ai possessori della Carta Cuore Rossonero

Prosegue senza sosta la vendita dei biglietti per Milan-Juventus, big match valido per la 31° giornata di Serie A e in programma nel weekend dell'11-12 aprile a San Siro. Dopo la prelazione per gli abbonati, si è aperta la fase dedicata ai possessori della Carta Cuore Rossonero (tessera del tifoso). I titolari della CRN, in stato attivo e con riconoscimento avvenuto, possono acquistare fino a quattro biglietti con listino dedicato in tutti i settori.

DOVE ACQUISTARE

È possibile acquistare i biglietti online, presso la biglietteria di Casa Milan, nelle filiali Banco BPM, nei punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio (aperte solo il matchday, solo in caso di eventuali tagliandi rimasti).

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti in canali non ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

Vi aspettiamo allo stadio!