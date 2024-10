Serie A, Bologna e Parma non vanno oltre il pareggio

Scialbo pareggio per 0-0 tra Bologna e Parma, nella gara delle 15.00 valevole per la settima giornata di Serie A 2024\2025. Dopo un primo tempo che non ha regalato gol ma che è stato comunque piacevole, visto che le due squadre si sono affrontate a viso aperto alla ricerca del gol, nella ripresa i ritmi sono calati vistosamente.

Nonostante l'espulsione di Koulibaly, il Bologna di Italiano non è riuscito a concretizzare in zona gol, sprecando quindi una buona occasione di assicurarsi punti preziosi per il proprio cammino. Pul gioire il Parma, protagonista di una prova di carattere nel secondo tempo.