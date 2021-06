Serie A, Calabria è il giocatore che ha effettuato più tackle in questa stagione

Guardando a dati e statistiche di questa stagione, si può sottolineare senza dubbio la grande annata di Davide Calabria. Il calciatore rossonero, presenza fissa sia in difesa che in attacco, si è distinto per essere il calciatore della stagione con più tackles effettuati (101) in questo campionato. Calabria precede Locatelli (81), De Roon (80), Di Lorenzo (79) e Thorsby (76).