Serie A, classifiche a confronto dopo 15 giornate di campionato

Classifiche a confronto dopo 15 giornate di Serie A. La squadra col confronto migliore è la capolista: l'Atalanta di Gasperini rispetto alla scorsa stagione viaggia con undici punti in più. Saldo positivo anche per il Napoli, nonostante l'ultima sconfitta. Vola la Lazio di Marco Baroni, così come la Fiorentina di Raffaele Palladino. Negativo il confronto delle due squadre milanesi: -4 Inter, -7 Milan.

In negativo spicca il meno nove della Juventus, squadra reduce dal pareggio contro il Bologna. Stesso saldo per la Roma, mentre l'Empoli quest'anno allenato da Roberto D'Aversa sta viaggiando a un ritmo decisamente migliore rispetto alla scorsa stagione. C'è poi il curioso caso dell'Hellas Verona, squadra reduce da quattro sconfitte consecutive che nelle prossime ore cambierà allenatore: nonostante questo filotto di risultati negativi, il confronto con la scorsa stagione resta positivo: +1. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Atalanta 34 (+11 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 15 giornate)

Napoli 32 (+8)

*Inter 31 (-4)

Lazio 31 (+10)

*Fiorentina 31 (+8)

Juventus 27 (-9)

*Milan 22 (-7)

*Bologna 22 (=)

Empoli 19 (+7)

*Udinese 17 (+5)

Roma 16 (-9)

Torino 16 (-4)

Parma 15 (in Serie B)

Genoa 15 (=)

Cagliari 14 (+1)

Lecce 13 (-4)

Hellas Verona 12 (+1)

Como 12 (in Serie B)

*Monza 10 (-8)

Venezia 9 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 14 giornate della Serie A 2023/24