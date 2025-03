Serie A, classifiche a confronto. Dopo Pioli disastroso: peggio del Milan solo il Monza

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 30 giornate di Serie A. L'Inter capolista che ieri ha battuto 2-1 l'Udinese e conserva tre punti sul Napoli secondo in classifica ha oggi dodici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Saldo completamente diverso per il Napoli di Antonio Conte tornato al successo al Maradona contro il Milan: +19 rispetto a un anno fa. Più otto per l'Atalanta nonostante le ultime due sconfitte, mentre il Bologna che continua a vincere ha sostanzialmente lo stesso andamento di un anno fa: -1 rispetto alla squadra di Thiago Motta.

Accorcia il gap la Juventus: meno quattro dopo il primo successo dell'era Tudor. La Roma di Claudio Ranieri dopo sette vittorie di fila ha raggiunto gli stessi punti di un anno fa, saldo positivo per Fiorentina e Lazio. In coda spicca il clamoroso dato del Monza: -27 rispetto alla scorsa stagione. Quella brianzola è l'unica squadra che ha fatto peggio del Milan: i rossoneri noni in classifica viaggiano oggi con 18 punti in meno dopo 30 turni. Di seguito il dato squadra per squadra.

nter 67 punti nelle prime 30 giornate (-12 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 30 giornate)

Napoli 64 (+19)

Atalanta 58 (+8)

Bologna 56 (-1)

Juventus 55 (-4)

Roma 52 (=)

Fiorentina 51 (+5)

*Lazio 51 (+8)

Milan 47 (-18)

Udinese 40 (+12)

*Torino 38 (-3)

Genoa 35 (=)

Como 30 (in Serie B)

*Hellas Verona 29 (+3)

Cagliari 29 (+2)

Lecce 25 (-4)

*Parma 25 (in Serie B)

Empoli 23 (-2)

Venezia 20 (in Serie B)

Monza 15 (-27)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 29 giornate della Serie A 2023/24