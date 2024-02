Serie A, classifiche a confronto: il Milan ha cinque punti in più di un anno fa

Classifiche a confronto dopo l'ultimo fine settimana e in attesa di Juventus-Udinese, partita che andrà in scena questa sera all'Allianz Stadium e chiuderà il programma della 24esima giornata di Serie A. L'Inter capolista che ha vinto anche all'Olimpico contro la Roma portando così avanti la sua fuga Scudetto ha tredici punti in più rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo anche per l'altra squadra meneghina: in attesa del posticipo, il Milan di Pioli è ora a un punto dal secondo posto e ne ha cinque in più rispetto allo scorso anno.

In negativo, incredibile il confronto del Napoli: sconfitta a San Siro, la squadra partenopea nona in classifica è ora a meno ventisette rispetto allo scorso anno. Malissimo anche l'altra campana, ovvero la Salernitana fanalino di coda che dopo l'ultima sconfitta contro l'Empoli ha esonerato Filippo Inzaghi e ingaggiato Fabio Liverani: rispetto alla scorsa stagione, il confronto recita meno undici.

Ecco il dato delle venti di Serie A:

*Inter 60 (23 partite) (+13 rispetto alla Serie A 2022/23)

*Juventus 53 (23) (+6)

Milan 52 (24) (+5)

*Atalanta 42 (23) (+1)

*Bologna 39 (23) (+7)

Roma 38 (24) (-6)

*Fiorentina 37 (23) (+12)

*Lazio 37 (23) (-5)

*Napoli 35 (23) (-27)

*Torino 33 (23) (+2)

Monza 30 (24) (+1)

Genoa 29 (24) (in Serie B)

Lecce 24 (24) (-3)

*Frosinone 23 (24) (in Serie B)

Empoli 21 (24) (-7)

*Sassuolo 20 (23) (-4)

*Udinese 19 (23) (-11)

Hellas Verona 19 (24) (+2)

Cagliari 18 (24) (in Serie B)

Salernitana 13 (24) (-11)

*=Confronto con le prime 23 giornate della Serie A 2022/23

**=Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus nella scorsa stagione