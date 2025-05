Serie A, classifiche a confronto rispetto al 2023/24: tracollo rossonero

vedi letture

Classifiche a confronto a 90 minuti dal termine della Serie A. Rispetto alla scorsa stagione il Napoli che conserva il punto di vantaggio sulla seconda in classifica nonostante i due pareggi consecutivi contro Genoa e Parma ha 27 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Passo falso dell'Inter, squadra campione d'Italia in carica che ha quindici punti in meno rispetto allo scorso campionato.

Saldo positivo per l'Atalanta di Gasperini, squadra che ha battuto il Genoa nonostante fosse già certa della qualificazione alla prossima Champions League: +8. La Juventus che ieri ha battuto l'Udinese, ha staccato la Lazio in classifica e mantenuto intatte le distanze dalla Roma ha un punto in meno rispetto alla scorsa stagione. Più tre per la Roma, +5 per i biancocelesti di Baroni. Il Milan ufficialmente fuori dalle coppe europee a 90 minuti dal termine ha 14 punti in meno rispetto allo scorso campionato. Il Cagliari che ieri s'è ufficialmente salvato ha esattamente gli stessi punti di un anno fa.

Di seguito il dato squadra per squadra:

Napoli 79 punti (+27 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 37 giornate)

Inter 78 (-15)

Atalanta 74 (+8)

Juventus 67 (-1)

Roma 66 (+3)

Lazio 65 (+5)

Fiorentina 62 (+5)

Bologna 62 (-6)

Milan 60 (-14)

Como 49 (in Serie B)

Torino 44 (-9)

Udinese 44 (+10)

Genoa 40 (-6)

Cagliari 36 (=)

Hellas Verona 34 (-3)

Parma 33 (in Serie B)

Lecce 31 (-6)

Empoli 31 (-2)

Venezia 29 (in Serie B)

Monza 18 (-27)