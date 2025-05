Serie A, Como-Cagliari 3-1: sardi avanti, poi la rimonta dei ragazzi di Fabregas

Un inizio in salita per il Como in questo pomeriggio del Sinigaglia, con la rete di Adopo su brutto intervento di Reina, poi il Cagliari viene sommerso: Caqueret su pallonetto e Strefezza a giro ribaltano tutto, Cutrone vale il 3-1 finale. Missione compiuta: Fabregas si tiene stretto il decimo posto a quota 48 punti, Davide Nicola resta in attesa dei risultati delle rivali di bassa classifica in ottica salvezza.

PapeReina, poi Caqueret e Strefezza risolvono i problemi

Stando alle previsioni una gara ruvida, da nervi a fior di pelle per i rossoblù, I primi minuti di gara tutti a tinte azzurre, subito con Perrone a scaldare i guantoni di Caprile e lanciare un messaggio al Cagliari. Peccato che da un semplice uno-due tra Zorteta e Adopo scaturisca l'1-0 al 22' che gela il Sinigaglia e Reina, colpevole sul primo palo. La reazione del Como è immediata e al 41’ un’azione ottimale tra Douvikas e Caqueret porta al pallonetto su Caprile e l'1-1, poi la perla di Strefezza al 45+2’ vale il 2-1 e il sorpasso.

Cutrone cala il tris

Ricominciata la ripresa è una battaglia a tutto campo tra duelli, palle a spiovere in area e folate del Cagliari nel tentativo di trovare quantomeno il pari al Sinigaglia. Non si può dire che gli uomini di Nicola non ci provino, purtroppo però l'occasionassima avuta da Piccoli non viene capitalizzata, completamente smarcato e a due passi dalla porta. La partita si perde via tra interruzioni e sostituzioni, che però Fabregas azzecca con l'inserimento del terzo marcatore della giornata. Cutrone, servito con un assist favoloso di Nico Paz, si ritrova a tu per tu con Caprile e ripone in rete il 3-1 finale. In seguito a sei minuti di recupero e al triplice fischio la vittoria va al Como: Fabregas mantiene il decimo posto e si porta a quota 48 punti.