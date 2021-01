Serie A, Conte fermato per due giornate dal Giudice Sportivo. Un turno ad Oriali

Due turni di stop per Antonio Conte. L'allenatore dell'Inter è stato squalificato dal Giudice Sportivo per le frasi rivolte all'arbitro Maresca nei minuti finali del match Udinese-Inter. Conte, multato anche per 20mila euro, non sarà quindi in panchina contro Benevento e Fiorentina. Un turno di squalifica anche per il team manager nerazzurro Oriali.