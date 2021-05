(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Finisce a reti inviolate l'ultima gara in Serie A per il Crotone che contro la Fiorentina ottiene un punto che gli permette di non chiudere all'ultimo posto in classifica restando davanti al Parma. I viola invece non riescono a superare il Bologna e si fermano a 40 punti. (ANSA).