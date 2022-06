Serie A, Dacia Arena eletto come migliore campo del campionato italiano

MilanNews.it

La Lega Serie A ha eletto il campo della Dacia Arena come il migliore del campionato. Questo il comunicato del club bianconero, con tanto di parole del direttore generale Franco Collavino.

"È quello della Dacia Arena il miglior campo da gioco della Serie A 2021/2022, lo ha comunicato quest’oggi la Lega Serie A che ha eletto il nostro manto erboso come il migliore d’Italia durante l’arco di tutta la stagione scorsa. Un lavoro capillare quello avviato la scorsa estata da Udinese Calcio che, ancora una volta, ha voluto investire massicciamente per rendere perfetto il suo stadio a completamento ideale di una Dacia Arena che rappresenta il modello di un impianto moderno, vivo 365 giorni e sempre più green sulla strada verso l’ecosostenibilità. L’attenzione al “verde” trova ulteriore riscontro, oltre che sul tema delle concrete azioni a tutela della ambiente portate avanti dal club in sinergia con i propri partner, anche nel far si che lo spettacolo del grande calcio sia sublimato da un terreno di gioco perfetto anche esteticamente".