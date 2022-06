Serie A, dalla prossima stagione spareggio Scudetto in caso di arrivo a pari punti tra due squadre: ora è ufficiale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Stando a quanto riporta Calcio e Finanza nella giornata odierna si è tenuto un Consiglio Federale che ha ufficializzato alcune novità a livello di regolamento per la Serie A: è stata approvata in modo definitiva la regola per le 5 sostituzioni ed è stata introdotta la gara di spareggio per l'assegnazione del titolo in caso di arrivo a pari punti tra due squadre, con i calci di rigore a decidere la sfida in caso di parità al termine dei novanta minuti. Nel caso in arrivo a pari punti di tre squadre allora ci si affiderebbe alla classifica avulsa per decidere chi avrà diritto a giocarsi lo spareggio.