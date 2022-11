Serie A, Daniel Maldini è il primo della propria dinastia a segnare contro il Milan

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Grande successo per il Milan, che ha battuto lo Spezia per 2-1 nell'incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A. Per i liguri è andato a segno il giovane Daniel Maldini, figlio di Paolo oltre che giocatore di proprietà dei rossoneri. Il giovane centrocampista, che ha raccolto la presenza 1076 in Serie A per la dinastia Maldini, è il primo ad aver segnato un gol nel massimo campionato italiano contro i rossoneri. A riferirlo è il collega Giuseppe Pastore.